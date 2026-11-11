Палата представників США відхилила резолюцію про імпічмент Гегсета — TIME

Палата представників США у вівторок 211 голосами проти 204 відхилила резолюцію про імпічмент міністра оборони Піта Гегсета. Ініціатором був республіканець від штату Кентуккі Томас Мессі. Це рішення не дозволило законодавцям перейти до розгляду восьми статей імпічменту, повідомляє TIME.

Вісім статей Мессі вніс у понеділок. У них Гегсета звинувачували в порушенні Конституції США, проведенні несанкціонованих військових операцій і зловживанні посадовими повноваженнями. Конгресмен заявив, що йдеться не про оцінку роботи очільника Пентагону, а про ймовірні порушення законів і Конституції.

Звинувачення щодо операцій

Три статті стосувалися бойових дій в Ірані. Мессі стверджував, що Гегсет сприяв початку конфлікту без дозволу Конгресу, продовжував військові операції попри вимоги припинити їх або отримати схвалення та не дотримався встановлених законом строків виведення американських сил із несанкціонованих бойових дій.

Інші статті містили звинувачення в нагляді за незаконними ударами по човнах, які підозрювали в перевезенні наркотиків, а також у недостатньому захисті цивільних під час операцій. Окремо Мессі закидав Гегсету керівництво січневою місією, під час якої захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину; конгресмен вважав це актом війни. Ще одна стаття стосувалася кампанії проти хуситів у Ємені у 2025 році.

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Також Мессі звинуватив Гегсета в можливій помсті сенатору-демократу Марку Келлі після його участі у відео, де військовим нагадували, що вони не зобов’язані виконувати незаконні накази. Федеральний суддя заблокував покарання Келлі, а Міністерство юстиції оскаржило це рішення.

Позиція Гегсета та подальші кроки

Гегсет відкинув звинувачення як політично мотивовані та заявив, що не має наміру залишати посаду. Його речник Шон Парнелл сказав, що Пентагон діяв законно, а міністр оборони планує працювати до завершення президентського терміну Дональда Трампа. Трамп також публічно підтримав Гегсета.

Демократи, які здобули контроль над обома палатами Конгресу на проміжних виборах, зможуть відновити спробу імпічменту після початку роботи нового складу Конгресу 3 січня. Для імпічменту в Палаті представників достатньо простої більшості, тоді як для засудження в Сенаті необхідна підтримка двох третин сенаторів.

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