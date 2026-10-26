Палестина підтримала кандидатуру Лани Нуссейбе на посаду генсека ООН — The National

Державна міністерка ОАЕ Лана Нуссейбе заявила, що прагне забезпечити палестинцям та ізраїльтянам можливість жити в безпеці, свободі й гідності. Вона подякувала Палестині за підтримку її кандидатури на посаду наступного генерального секретаря ООН, повідомляє The National.

Підтримка кандидатури

Нуссейбе зазначила, що протягом кар’єри, зокрема під час роботи в ООН, просувала політичний шлях, який дав би палестинцям та ізраїльтянам змогу жити в безпеці, свободі й гідності.

Другий і останній термін повноважень чинного генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша завершується наприкінці року. За даними видання, кандидатура Нуссейбе здобуває широку підтримку в регіоні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Досвід і допомога Газі

Нуссейбе обіймає посаду державної міністерки з вересня 2025 року. Раніше вона була помічницею міністра з політичних питань і посланницею міністра закордонних справ, а до квітня 2024 року понад десять років представляла ОАЕ в ООН.

Дипломатка виступала за мир у секторі Гази та наголошувала на необхідності доправлення гуманітарної допомоги до анклаву. Під час візиту на Кіпр у листопаді 2025 року вона заявила, що морський коридор із Кіпру є важливим для посилення гуманітарного реагування.

У серпні ОАЕ повідомляли про понад тисячу днів безперервної підтримки Гази та допомогу на суму понад 14,2 млрд дирхамів, або $3,89 млрд. За інформацією The National, це фінансування допомогло створити плавучий госпіталь у Єгипті та два медичні центри в Газі, а також забезпечити лікування тисяч пацієнтів в Еміратах.

Читай нас у