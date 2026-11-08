Палестинець заявив про шість арештів після обміну — Al Jazeera

На окупованому Західному березі Палестини палестинець Ахмед Абед, який використовує псевдонім із міркувань безпеки, заявив, що після звільнення з ізраїльської в’язниці його шість разів заарештовували та ще п’ять разів викликали на допити. Як повідомляє Al Jazeera, чоловіка звільнили в межах обміну ув’язненими між ХАМАС та Ізраїлем у січні 2025 року після 22 років ув’язнення.

Повторні допити та рейди

За словами 43-річного Абеда, через кілька днів після звільнення його викликала ізраїльська розвідка. Там, стверджує він, його попередили про можливе повторне ув’язнення у разі найменшого порушення. Під час кожного арешту, за словами чоловіка, військові проводили рейд у його будинку, а члени родини зазнавали залякування.

Абед розповів, що під час арештів його змушували йти кілька кілометрів у кайданках та з пов’язкою на очах. Він також заявив, що в місцях тримання його позбавляли їжі й води, били та погрожували поверненням до в’язниці. Через ризик нових арештів чоловік уникає родинних зібрань і обмежує спілкування найближчими родичами.

Попри здобуті у в’язниці ступені бакалавра й доктора, Абед не зміг знайти роботу. За його словами, роботодавці відмовляються наймати його, дізнавшись про повторні арешти, тому він перебивається поденною працею.

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Втрати роботи та атмосфера страху

Інший колишній в’язень із Калькілії, який не назвав справжнього імені, повідомив, що його затримують у середньому двічі на тиждень під час ізраїльських військових операцій у місті. Він працює футбольним арбітром і заявив, що під час одного з допитів йому погрожували арештом у разі появи на футбольному полі.

Ще один житель Калькілії, Абдулла, розповів, що після звільнення у 2000 році не може порахувати всі наступні арешти. Він стверджує, що загалом провів під вартою ще 17 років, зокрема перебував в адміністративному ув’язненні з листопада 2023-го до лютого 2025 року. Чоловік також заявив, що втратив роботу через регулярні затримання та не може належно обробляти успадковану земельну ділянку.

Палестинські організації, що займаються справами ув’язнених, задокументували близько 26 тисяч арештів на Західному березі, включно зі Східним Єрусалимом, у період від жовтня 2023 року до початку жовтня 2026-го. За їхніми даними, серед затриманих були понад 800 жінок і майже 2 тисячі неповнолітніх. Речниця Палестинського товариства в’язнів Амані Сарахне заявила, що постійні затримання створюють серед жителів атмосферу страху та зачіпають не лише затриманих, а й їхні родини.

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