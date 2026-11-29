У Палестині адміністрація заявила, що готова перенести президентські та парламентські вибори з вересня на першу половину 2027 року, якщо будуть створені необхідні умови та усунені ізраїльські обмеження. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на заяву палестинського Міністерства закордонних справ.

Заклик восьми держав

Заява пролунала наступного дня після того, як глави МЗС Австралії, Бельгії, Великої Британії, Канади, Франції, Люксембургу, Норвегії та Польщі висловили глибокий жаль через рішення президента Махмуда Аббаса перенести вибори. Вони закликали провести обидва голосування у першому кварталі 2027 року.

Палестинське МЗС підтвердило намір одночасно провести президентські та парламентські вибори у вересні 2027 року, але зазначило готовність призначити їх раніше. Відомство назвало вибори невід’ємним демократичним і конституційним правом палестинського народу та зобов’язанням, яке Аббас взяв перед палестинцями й міжнародними партнерами.

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Умови для голосування

У міністерстві пояснили перенесення виборів винятковими обставинами. Там заявили, що ізраїльські обмеження перешкоджають проведенню вільного, чесного та інклюзивного голосування на окупованій палестинській території, зокрема у Східному Єрусалимі.

Серед інших причин МЗС назвало затримку реалізації другого етапу плану президента США Дональда Трампа щодо Гази та резолюції Ради Безпеки ООН №2803, продовження ізраїльських атак у Газі, а також відсутність розгортання міжнародних сил стабілізації та палестинської поліції. Відомство також заявило про напади ізраїльських поселенців і військові рейди на Західному березі, понад тисячу військових блокпостів і воріт, утримання Ізраїлем палестинських коштів та відсутність гарантій голосування для палестинців у Східному Єрусалимі.

Палестинська сторона погодилася на пропозицію глави дипломатії ЄС Каї Каллас направити експертів з виборів до кінця 2026 року та проводити подальші візити кожні шість тижнів. Вибори спершу були заплановані на 28 листопада, однак Аббас переніс їх на 11 вересня 2027 року. Останні парламентські вибори відбулися у січні 2006 року.

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