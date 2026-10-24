Палестинська адміністрація закликала світ втрутитися через операцію Ізраїлю — Der Spiegel

Палестинська адміністрація закликала міжнародну спільноту втрутитися через дії ізраїльських сил безпеки в Хевроні, Палестина, на окупованому Ізраїлем Західному березі. Ізраїльська армія розпочала в місті операцію, яку називає антитерористичною, після нападу на військових біля Хеврона, повідомляє Der Spiegel.

Палестинська адміністрація заявила, що виселення мешканців, знесення будинків і споруд, а також блокування міст у районі Хеврона є колективним покаранням. Палестинське міністерство закордонних справ вимагало конкретних заходів стримування. На думку адміністрації, ескалація не забезпечить безпеки чи миру, а лише посилить напруженість.

Напад на військових і блокада міста

У п'ятницю вранці двоє чоловіків відкрили вогонь із пістолета та автоматичної гвинтівки по ізраїльських військових на контрольно-пропускному пункті поблизу Хеврона. За даними ізраїльської армії, загинули двоє військовослужбовців віком 20 і 23 роки, ще троє дістали поранення. Нападників застрелили.

Після цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав повністю заблокувати Хеврон. Армія та служба внутрішньої безпеки Шин-Бет повідомили про операції в десятках місць. Силовики проводять обшуки й допити, заявляючи, що шукають і знищують терористичну інфраструктуру. Також вони знесли споруди, які назвали незаконними та такими, що можуть становити загрозу безпеці.

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Дані про виселені родини

У районі Ейн-Дір-Баха на будинках ставили позначки X, що означали виселення людей, а одну з будівель, імовірно, зайняли військові. Власник крамниці Шавер ат-Тамімі розповів AFP, що військові розбудили його близько першої ночі та дали йому й іншим жителям дві години, аби залишити район. За його словами, він зміг узяти лише одяг та офіційні документи.

Губернатор Хеврона Халед Дудін повідомив про виселення 150 родин. Мер міста Юссеф аль-Джаабарі та палестинський активіст Ісса Амро оцінюють їхню кількість у 250. Аль-Джаабарі заявив, що міська влада забезпечить переміщених людей житлом і необхідною допомогою.

ХАМАС привітав напад на ізраїльських військових, назвавши його героїчною операцією, але не взяв на себе відповідальності за нього. Ознак причетності Палестинської адміністрації до нападу не було.

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