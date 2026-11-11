Палестинська Комісія з протидії стіні та поселенням заявила, що Ізраїль видав чотири військові накази щодо вилучення близько 165 дунамів палестинських земель на півночі окупованого Західного берега річки Йордан у Палестині. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Накази щодо земель

За даними комісії, накази стосуються ділянок у Калькілії, Наблусі, Тубасі та північній частині долини Йордану. Вони передбачають нові вилучення земель і розширюють території, на які поширювалися попередні накази. У документах посилаються на військові цілі, повідомила комісія.

Комісія пов’язала ці заходи зі створенням буферних зон навколо поселенських форпостів, розширенням доріг для поселень і зміцненням військових позицій. Там також попередили, що наслідки можуть зачепити території поза безпосередньо визначеними ділянками та обмежити палестинцям доступ до прилеглих земель.

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Форпост поблизу Хеврона

Палестинська правозахисна група Al-Baidar заявила, що ізраїльські поселенці створили поселенський форпост у районі Хумса поблизу Дури, на південь від Хеврона. Група назвала його незаконним і попередила, що це може сприяти подальшому посяганню на палестинські землі та загрожувати можливості місцевих жителів залишатися в цьому районі.

Комісія також повідомила, що в жовтні зафіксувала 28 спроб створення поселенських форпостів на Західному березі, дев’ять із них — у губернаторстві Хеврон. За її оцінкою, від жовтня 2023 року Ізраїль через 231 військовий наказ та інші заходи вилучив або взяв під контроль приблизно 64 тисячі дунамів земель.

Згідно з офіційними палестинськими даними, на окупованому Західному березі, включно зі Східним Єрусалимом, живуть близько 750 тисяч ізраїльських поселенців. Там налічують 194 поселення та 400 форпостів.

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