Палестинська влада перенесла вибори на вересень 2027 року — Anadolu Agency

У Палестині законодавчі та президентські вибори перенесли на 11 вересня 2027 року. Відповідний указ президент Палестини Махмуд Аббас видав у суботу.

Нові строки голосування

Указ передбачає одночасне голосування за президента Держави Палестина та членів Палестинської законодавчої ради. До участі мають бути залучені палестинці на окупованому Західному березі Йордану та в секторі Гази.

Документ також скасовує попереднє рішення про проведення парламентських виборів 28 листопада 2026 року. Це голосування могло стати першим парламентським голосуванням за 20 років.

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Палестинська влада заявила, що перенесення відбулося після рішення Виконавчого комітету Організації визволення Палестини та консультацій із політичними фракціями. Серед перешкод вона назвала ізраїльські заходи й потребу забезпечити належні політичні, безпекові та умови на місцях для вільних, чесних і всеохопних виборів.

Позиція Канади

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні на пресконференції в Оттаві заявив, що за проблеми в Палестині відповідальні багато сторін. За його словами, у Палестині «багато речей не працюють».

Як повідомляє Anadolu Agency, Карні сказав, що Канада підтримує проведення в Палестині вільних і чесних виборів та продовжить надавати гуманітарну допомогу для подолання кризи в Газі. Він також зазначив, що Канада виділила для підтримки більше ресурсів, ніж наразі вдається доправити до Гази.

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