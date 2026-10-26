Палестинська адміністрація заявила, що ізраїльські сили під час військової операції в Хевроні, на окупованому Західному березі, примусово перемістили зі своїх домівок понад 2670 палестинців. За даними офісу палестинського прем’єр-міністра, більшість із них — жінки, діти та літні люди.

Операція після нападу

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, операцію почали після нападу поблизу Хеврона в п’ятницю, внаслідок якого загинули двоє ізраїльських військових. Після цього ізраїльські сили увійшли до району Ейн-Дейр-Баха, де жили нападники, та наказали мешканцям зібрати речі й залишити домівки.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу перед цим пообіцяв масштабну операцію на окупованій території. У неділю в Хевроні бачили колону ізраїльських військових і поліцейських автомобілів у супроводі солдатів. Вона рухалася вулицею, закритою для цивільного транспорту припаркованими автомобілями та мотоциклами.

Заява місцевого жителя

Місцевий крамар Хіджазі ат-Тамімі, який також виконує керівну роль в евакуйованому районі, заявив, що ізраїльські військові побили його, коли він намагався потрапити до свого будинку. За його словами, його били по ногах, грудях, плечах і голові. Ат-Тамімі дав коментар із лікарняного ліжка, його нога була забинтована.

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