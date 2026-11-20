Палестинське міністерство закордонних справ заявило, що від жовтня 2023 року в секторі Гази загинули понад 22 тисячі палестинських дітей, ще більш як 45 тисяч дістали поранення. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву відомства.

Дані про дітей у секторі Гази

За даними палестинського МЗС, понад 11 тисяч поранених дітей мають тяжкі травми, що призвели до інвалідності, деформацій або тривалих наслідків для здоров’я. Відомство також заявило, що понад 71 тисяча дітей втратили одного або обох батьків.

Ще близько 800 тисяч дітей, за твердженням міністерства, залишаються переміщеними та часто не мають безпечного житла, стабільності й базових речей першої потреби. Заяву оприлюднили напередодні Всесвітнього дня дитини, який відзначають 20 листопада.

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Ситуація на Західному березі

Палестинське МЗС також повідомило, що на окупованому Західному березі річки Йордан, включно зі Східним Єрусалимом, за останні три роки під час ізраїльських військових операцій і нападів поселенців загинули понад 263 дитини, а більш як 2 186 були поранені.

За заявою відомства, понад 350 дітей були затримані, а десятки неповнолітніх утримують в ізраїльських в’язницях за рішеннями про адміністративне тримання під вартою без висунення обвинувачень або суду. Міністерство закликало ООН, гуманітарні організації та міжнародну спільноту вжити заходів для захисту палестинських дітей і притягнення відповідальних за порушення до відповідальності.

Заклик до міжнародних дій

Відомство наголосило, що права дітей на життя, свободу, безпеку, гідність, освіту, медичну допомогу та захист від насильства гарантує міжнародне право. Палестинська сторона закликала припинити порушення та напади поселенців, а також забезпечити дітям ефективний міжнародний захист.

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