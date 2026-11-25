У місті Газа палестинські медіа повідомили, що керівник апарату внутрішньої безпеки ХАМАС на півночі Сектору Гази Мухаммад Маджед Абу аль-Оуф загинув унаслідок ізраїльського удару по його будинку. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на палестинські джерела.

Повідомлення палестинських видань

За даними палестинських видань Shehab і Masdar, Абу аль-Оуф, відомий також як Хамза, загинув разом із дружиною та двома доньками.

Армія оборони Ізраїлю наразі не підтвердила повідомлену загибель Абу аль-Оуфа. Тому обставини удару та інформація про жертв залишаються на рівні тверджень палестинських медіа.

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Загибель іншого керівника

Як зазначає Jerusalem Post, про удар по будинку Абу аль-Оуфа повідомили наступного дня після того, як Армія оборони Ізраїлю та ізраїльська служба безпеки Шин-Бет убили Наїма Абу Нахеля.

За даними видання, Абу Нахель очолював апарат внутрішньої безпеки ХАМАС у всьому Секторі Гази, тоді як Абу аль-Оуф був керівником цього апарату в його північній частині.

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