Палестинський біженець у Лівані закрив крамницю через зростання витрат — Al Jazeera

Палестинський біженець Осама Наджар, який живе в таборі Беддаві у Триполі на півночі Лівану, на початку 2024 року закрив крамницю, де продавав алюміній. Причиною стали падіння продажів, інфляція та зростання витрат на електроенергію, через які він не міг оплачувати рахунки, повідомляє Al Jazeera.

Наджар назвав становище палестинців у таборах «трагічним», пославшись на високі ціни та збільшення рахунків за електроенергію. Ліванська держава забезпечує електрикою лише кілька годин на добу, тому жителі країни залежать від приватних генераторів або альтернативних постачальників енергії. Світовий банк прогнозує, що інфляція в Лівані 2026 року може сягнути 17,5%.

Обмеження на працевлаштування

Палестинцям у Лівані заборонено працювати за низкою професій, зокрема в медицині, юриспруденції, інженерії та фармацевтиці. Поправки до трудового законодавства 2010 року зменшили частину зборів за дозволи на роботу та послабили деякі обмеження, однак експерти зазначають, що їх застосування було обмеженим. У лютому 2026 року уряд запровадив адміністративний механізм, який дозволяє палестинським студентам-медсестрам подаватися на отримання спонсорства для працевлаштування.

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За даними ліванського офісу Агентства ООН у справах палестинських біженців UNRWA, станом на лютий 2025 року в країні проживали близько 222 тисяч палестинців. UNRWA визнає 12 палестинських таборів у Лівані. Дослідник палестинсько-ліванського походження Елія Аюб зазначив, що палестинці можуть навчатися багатьох професій, але не можуть за ними працювати, не мають права володіти землею та не представлені в парламенті.

Допомога UNRWA та морські маршрути

Частина палестинців звертається по допомогу до UNRWA, однак агентство стикається з нестачею фінансування. У липні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив про дефіцит приблизно 100 млн доларів, а у вересні UNRWA повідомило, що між кінцем 2026-го та початком 2027 року може виникнути щонайменше 200-мільйонний фінансовий дефіцит.

Деякі палестинці намагаються дістатися Європи морем. У 2022 році щонайменше 86 людей загинули після того, як човен, що вирушив із Лівану, затонув біля узбережжя Сирії; серед загиблих було багато палестинців із таборів. Наджар розповів, що в таборах говорять про подорожі човнами до Туреччини, а звідти — до Греції.

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