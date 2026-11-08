Палестинці повертаються до осель у Хевроні після операції ЦАХАЛ — ABC News Australia

У Хевроні на Західному березі Йордану тисячі палестинців повернулися до своїх домівок після виведення ізраїльських військ по завершенні 11-денної операції. Частина людей виявила свої помешкання пошкодженими, розграбованими або зруйнованими, повідомляє ABC News Australia.

Операцію Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала після стрілянини на військовому контрольно-пропускному пункті 23 жовтня. За даними видання, двоє палестинських нападників упродовж 20-хвилинної перестрілки вбили двох ізраїльських військових і поранили інших, після чого самі були застрелені.

Будинок родини одного з нападників, 27-річного Хамуди аль-Джаби, зруйнували. Його батько Ваель аль-Джаба заявив, що не знав про наміри сина та був затриманий на 10 днів. Він також стверджує, що через надто туго затягнуті кайданки дістав травми зап’ясть, а в перші три дні утримання йому не дозволяли скористатися туалетом. У відповіді на запит ABC News Australia ЦАХАЛ не відповів по суті на ці твердження.

Виселення та пошкоджені квартири

Під час операції сотні родин, переважно з районів Аль-Джалда та Ейн-Дейр-Баха, були змушені залишити свої оселі. Військові проводили поквартирні обходи, заявляючи, що шукають зброю та підозрюваних у тероризмі.

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Житель Хеврона Абед аш-Шакур розповів, що його сім’ї дали п’ять хвилин на виїзд, після чого вони не могли потрапити додому 10 днів. Повернувшись, родина побачила пошкоджені меблі й розгромлені спальні. Власник компанії з виробництва відео Обайда Муджахід заявив про зникнення щонайменше 10 камер, 17 об’єктивів і комп’ютерних жорстких дисків із приміщення, яке, за його словами, використовували ізраїльські військові.

ЦАХАЛ заявив, що військовим надали чіткі вказівки зберігати майно мешканців, уникати пошкоджень і залишати територію якомога впорядкованішою. Військові пояснили пошкодження деяких дверей необхідністю обшуків зачинених квартир і повідомили, що не знають про заяви щодо шкоди майну чи викрадення техніки, але готові перевірити конкретні звернення.

Реакція ООН і місцевої влади

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив серйозне занепокоєння можливим невиправданим і непропорційним застосуванням сили. Він наголосив, що колективне покарання є тяжким порушенням міжнародного права.

Губернатор Хеврона Халед Дудін заявив, що операція паралізувала місцеву економіку та зачепила 600 сімей. Правозахисник Ісса Амро повідомив, що під час операції люди не могли в’їжджати до міста або виїжджати з нього, а діти не відвідували школу 12 днів. Після виведення військ більшість доріг до Хеврона й з міста залишалися закритими або перевантаженими через перевірки.

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