Палестинці в Газі не очікують змін після виборів в Ізраїлі — The Guardian

Палестинці в Газі напередодні виборів в Ізраїлі побоюються, що їхній результат не змінить становища цивільних у секторі. Гуманітарна ситуація в Газі майже не фігурує у виборчій кампанії, тоді як політичні суперники Біньямін Нетаньягу та Гаді Айзенкот зосереджуються на обіцянках покласти край правлінню ХАМАС, повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що в Газі близько мільйона переміщених палестинців живуть в умовах нестачі води, поганої санітарії та постійної загрози ізраїльських ударів. За наведеними The Guardian даними, внаслідок ізраїльських бомбардувань загинули майже 75 тисяч людей.

Виборча кампанія без плану для Гази

Ані Нетаньягу, ані колишній військовий керівник Айзенкот не представили чіткого плану щодо майбутнього Гази. Обидва політики також підтримують мирний план Дональда Трампа. Партія Айзенкота «Яшар», за даними опитувань, випереджає «Лікуд» Нетаньягу.

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47-річний Самі Абу Румі, переміщений із Рафаха до Аль-Мавасі в Хан-Юнісі, сказав, що сподівається на владу, менш схильну до вбивств, переміщення людей і знищення палестинців. Водночас він вважає підходи ізраїльських урядів загалом схожими. Інша мешканка Гази, Ханін Хамдуна, заявила, що атаки на сектор, на її думку, стали складовою ізраїльської передвиборчої боротьби.

Дефіцит продовольства і побоювання нового переміщення

Жителі Гази розповіли виданню, що комерційні поставки були призупинені приблизно на тиждень, через що ціни зросли. Вартість борошна, за їхніми словами, перевищила попередній рівень більш ніж утричі, а скорочення гуманітарної допомоги посилило ризик нової продовольчої кризи.

Частина мешканців стежить за виборами не через надію на зміни, а через страх нового загострення. 43-річний Карім Маріш розповів, що його знайомий відклав весілля сина, побоюючись, що збереження ультраправого уряду при владі може спричинити відновлення війни та нове переміщення людей.

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