У Малаві тривала паливна криза позначилася на транспорті, роботі медичних закладів і цінах на повсякденні товари. Клініки не мають резервів пального для аварійних генераторів, а машини швидкої допомоги не можуть виїжджати на виклики, повідомляє Tagesschau.

За даними видання, щонайменше в одному випадку мати та її новонароджена дитина померли, імовірно через відсутність пального в автомобілі швидкої допомоги, який мав перевезти їх до іншої лікарні.

Черги на заправках і падіння доходів

Мототаксист Вінсент Чингвалу з Лілонгве розповів, що останніми тижнями витрачає на очікування бензину на заправках більше часу, ніж на поїздки. Раніше він здійснював від 12 до 15 рейсів на день, а тепер — лише три або чотири. За його словами, через це його дохід скоротився вдвічі.

Водночас родина не може компенсувати втрату заробітку, оскільки подорожчали продукти та інші базові товари. Економіст Вістон Катумбі зазначив, що багато людей уже насилу можуть придбати харчову олію або борошно, а також відвезти дітей до школи чи дістатися роботи.

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Дефіцит валюти та залежність від тютюну

Економіст аналітичного центру Oxford Economics Africa Крістіан Франкен пояснив, що Малаві бракує валютних надходжень для закупівлі пального. Економіка країни мало диверсифікована й значною мірою залежить від сільського господарства, яке формує близько 20% валового внутрішнього продукту.

Тютюн забезпечує приблизно 57% усього експорту країни, ще 7% припадає на чай. На кризу також вплинули надвисокі ціни на нафту через блокаду Ормузької протоки. За словами Франкена, торішня подібна криза вже погіршила ситуацію на ринку праці, а нинішній дефіцит може призвести до нових втрат робочих місць.

Катумбі також заявив, що частина пального, яке надходить до країни, потрапляє на чорний ринок: деякі оператори заправок, за його твердженням, накопичують його для подальшого продажу за вищими цінами. Уряд закликав населення повідомляти про незаконну торгівлю, перенаправлення поставок і несанкціоноване накопичення бензину чи дизеля, пообіцявши винагороду за такі повідомлення.

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