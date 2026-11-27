Бразильський «Палмейрас» та аргентинський «Естудьянтес» у суботу зіграють у фіналі Кубка Лібертадорес на стадіоні «Сентенаріо» в Монтевідео, Уругвай. За даними Channel NewsAsia, перемога «Палмейраса» означатиме восьмий поспіль тріумф бразильського клубу в головному клубному турнірі Південної Америки.

Наразі клуби з Аргентини та Бразилії мають по 25 титулів Кубка Лібертадорес. Фінал також повторить зустріч команд на «Сентенаріо» 1968 року: тоді «Естудьянтес» переміг «Палмейрас» на шляху до трьох поспіль титулів. Аргентинський клуб здобув четвертий трофей у 2009 році.

Перевага бразильського клубу

«Палмейрас» підходить до матчу фаворитом завдяки глибині складу та фінансовим ресурсам. Команду з 2020 року очолює португальський тренер Абел Феррейра, який виграв із клубом 11 трофеїв. Четверта перемога в Кубку Лібертадорес зміцнила б статус «Палмейраса» як одного з провідних бразильських клубів сучасності.

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Клуб також отримував кошти від продажу вихованців до Європи, зокрема Ендріка, Естевао та Аллана Еліаса. Це дало змогу зберігати й запрошувати досвідчених футболістів, серед яких капітан Густаво Гомес і бразильський півзахисник Андреас Перейра. У півфіналі проти «Флуміненсе» воротар Карлос Мігель відбив пенальті в серії післяматчевих ударів і допоміг команді вийти до фіналу.

Шлях Естудьянтеса

«Естудьянтес» представлятиме Аргентину у вирішальному матчі. Команда тренера Александра Медіни в півфіналі двічі зіграла 0:0 із бразильським «Фламенго», після чого перемогла в серії пенальті на стадіоні «Маракана». Воротар Фернандо Муслера відбив три удари в серії та допоміг «Естудьянтесу» вийти до фіналу, який відбудеться в його рідному місті.

Перед матчем клуб також зіткнувся з питанням щодо права захисника Маркоса Рохо грати за команду. «Естудьянтес» хотів заявити футболіста як заміну травмованому гравцеві після закриття трансферного вікна в Аргентині. Південноамериканська конфедерація футболу спочатку відмовила, однак Спортивний арбітражний суд тимчасово дозволив Рохо зіграти у матчі-відповіді з «Фламенго». Протест бразильського клубу після поєдинку дисциплінарний орган КОНМЕБОЛ відхилив.

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