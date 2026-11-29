«Палмейрас» переміг «Естудіантес» з рахунком 1:0 у фіналі Кубка Лібертадорес на стадіоні «Сентенаріо» в Монтевідео, Уругвай, та учетверте виграв турнір. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Гол Соси після перерви

Рамон Соса забив єдиний м’яч через сім хвилин після початку другого тайму. Він вразив ворота зблизька після того, як Джон Аріас скинув м’яч головою.

Цей гол визначив результат фіналу. «Палмейрас» втримав мінімальну перевагу до завершення матчу.

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Сейви Карлоса Мігеля

Наприкінці зустрічі «Естудіантес» намагався відігратися. Воротар «Палмейраса» Карлос Мігель здійснив важливі сейви після ударів Гвідо Каррільйо та Едвіна Сетре, не дозволивши супернику зрівняти рахунок.

Фінал відбувся в суботу, 28 листопада. Перемога 1:0 принесла бразильському клубу трофей Кубка Лібертадорес.

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