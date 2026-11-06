Palo Alto Networks веде переговори про купівлю Clutch Security за $500 млн — TechCrunch

Palo Alto Networks веде переговори про придбання Clutch Security — стартапу, який захищає доступ ШІ-агентів до корпоративних систем. Потенційна угода передбачає $500 млн готівкою та додаткові виплати, пов’язані з досягненням певних показників, повідомляє TechCrunch із посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорів.

Представники Palo Alto Networks і Clutch Security не відповіли на запити про коментарі. Першим про переговори щодо можливого придбання повідомило видання The Information.

Оцінка Clutch Security

Clutch Security працює три роки. У січні 2025 року компанія залучила $20 млн у раунді Series A, який очолили Lightspeed і SignalFire. Тоді стартап оцінювали у $85 млн.

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За даними джерела TechCrunch, Clutch наближається до $10 млн річного регулярного доходу. Якщо угоду буде завершено, її вартість становитиме приблизно 50 річних регулярних доходів стартапу. Видання зазначає, що такі високі мультиплікатори не є винятком на ринку, де зростає попит на захист програмного забезпечення від зловмисників, які використовують ШІ.

Інші придбання Palo Alto Networks

За даними PitchBook, придбання Clutch може стати сьомою угодою Palo Alto Networks цього року. У вересні компанія придбала стартап Console, який використовує ШІ-агентів для автоматизації рутинних завдань служби IT-підтримки. TechCrunch оцінював цю операцію у $500 млн у формі акцій і готівки.

Серед інших придбань Palo Alto Networks цього року — Embrace за $325 млн, платформа спостережуваності Chronosphere за $2,95 млрд і кібербезпековий стартап Koi за $231 млн. Конкурентів Clutch також купували інші компанії: Cyera придбала Oasis Security за $1 млрд, а Cisco, за даними Calcalist, купила Astrix приблизно за $400 млн.

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