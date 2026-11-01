Паломники з дев’яти країн дійшли з Яффи до Єрусалима — Jerusalem Post

Група паломників із дев’яти країн Європи та Азії прибула до Яффських воріт Старого міста Єрусалима в Ізраїлі, завершивши п’ятиденну мандрівку від порту Яффи. Учасники долали частини 111-кілометрового паломницького маршруту «Шлях до Єрусалима», повідомляє Jerusalem Post.

Маршрут через історичні місця

У поїздці взяли участь паломники з Німеччини, Італії, Індії, Південної Кореї, Франції, Іспанії, Великої Британії, Австрії та Гонконгу. Дорогою вони відвідали історичні й релігійні місця в Яффі, Рішон-ле-Ціоні, Рамлі, Тель-Гезері, Латруні та Ейн-Каремі.

Паломництво організували Голан Райс і Яель Тарасюк-Нево за підтримки Міністерства туризму Ізраїлю. Ініціатива покликана відновити історичні пішохідні маршрути до Єрусалима та дати можливість туристам і жителям країни знайомитися з релігійною спадщиною, археологічними пам’ятками й місцевими громадами під час подорожі пішки.

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Завершення подорожі

Подорож завершилася церемонією в Музеї Вежі Давида в Єрусалимі, де учасникам вручили сертифікати паломника Jerushalma. Католицький священник Джошан із Мумбаї, який уперше відвідав Єрусалим, назвав перший погляд на міські мури особливим моментом для паломника.

Паломниця Аріелла з Гонконгу розповіла, що учасники щодня проходили близько 15 кілометрів і робили приблизно 25 тисяч кроків. Вона також відзначила підтримку організаторів під час маршруту. За словами Яель Тарасюк-Нево, шлях поєднує місця, пов’язані з юдейською та християнською історією, зокрема Трапістський монастир у Латруні, бенедиктинську громаду в Абу-Гоші та францисканські святині в Ейн-Каремі.

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