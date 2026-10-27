PAN назвала шістьох координаторів штатів перед виборами губернаторів — Mexico News Daily

У Мексиці опозиційна Партія національної дії (PAN) оголосила шістьох координаторів штатів перед виборами губернаторів, запланованими на 6 червня 2027 року. Як повідомляє Mexico News Daily, ці політики згодом майже напевно стануть офіційними кандидатами партії на посади губернаторів.

PAN називає обраних політиків координаторами штатів із захисту батьківщини, сім’ї та свободи. Подібний підхід застосовує й правляча партія Morena, яка також називає своїх потенційних кандидатів координаторами.

Координатори PAN у шести штатах

у штаті Південна Нижня Каліфорнія — федеральний депутат, який нині перебуває у відпустці, Франсиско Пелайо Коваррубіас;

у Чіуауа — колишній мер міста Чіуауа Марко Антоніо Бонілья Мендоса;

у Мічоакані — мер столиці штату Морелії Альфонсо Мартінес Алькасар;

у Тласкалі — депутатка місцевого конгресу Міріам Мартінес Санчес;

у Керетаро — мер міста Керетаро Феліпе Фернандо Масіас Ольвера;

у Сакатекасі — мер міста Сакатекас Мігель Анхель Варела Пінедо.

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Вибори 2027 року

У день губернаторських виборів мексиканці також обиратимуть 500 федеральних депутатів і тисячі посадовців на рівні штатів та муніципалітетів. Вибори губернаторів мають відбутися у 17 штатах.

PAN ще не назвала координаторів у штатах Агуаскальєнтес, Нижня Каліфорнія, Кампече, Коліма, Герреро, Наярит, Нуево-Леон, Кінтана-Роо, Сан-Луїс-Потосі, Сіналоа та Сонора. Партія керує чотирма з 32 федеральних утворень Мексики, зокрема Агуаскальєнтесом, Чіуауа та Керетаро, де у 2027 році відбудуться губернаторські вибори.

Morena завершила відбір 17 координаторів минулого місяця та нині перебуває при владі у 23 із 32 федеральних утворень країни. PAN допускає висунення спільних кандидатів з Інституційно-революційною партією (PRI) в окремих штатах, хоча PRI ще не назвала своїх потенційних кандидатів.

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