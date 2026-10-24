Панама ідентифікувала останки військового, загиблого 1989 року — The Rio Times

У Панамі державна Комісія 20 грудня 1989 року повідомила про ідентифікацію останків Роберто Адольфо Апарісіо Оліви — 21-річного військовослужбовця, який загинув 20 грудня 1989 року в районі Ель-Чоррільйо у Панама-Сіті, в день вторгнення США до країни. Особу встановили за допомогою ДНК після понад 36 років пошуків, які вела його родина, повідомляє The Rio Times.

ДНК-експертиза останків

Апарісіо Оліва служив у Батальйоні 2000 — підрозділі, що базувався в Чепо, — та був прикріплений до розвідувальної секції Центрального штабу Сил оборони Панами. Після смерті його посмертно підвищили до звання другого капрала відповідно до декрету №228 від 31 травня 1990 року.

Останки військовослужбовця поховали у спільній могилі на кладовищі Jardín de Paz. Вони були сильно обвуглені, що ускладнило вилучення генетичного матеріалу. Фонд судової антропології Гватемали вилучив ДНК та сформував генетичний профіль, а Інститут судової медицини та криміналістики Панами порівняв його зі зразками, наданими родиною.

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Розслідування колективних могил

Ідентифікацію здійснили в межах розслідування прокуратури Панами. Родичі Апарісіо Оліви роками шукали його в лікарнях і на кладовищах, а також стежили за ексгумаціями. У грудні 2025 року панамська газета La Prensa повідомляла, що прокурори встановили особи 11 людей за останками, ексгумованими з колективних могил на кладовищах Jardín de Paz і Monte Esperanza. Тоді до гватемальського фонду направили 21 зразок.

Комісія 20 грудня 1989 року розслідує справи жертв військової операції США, проведеної для усунення генерала Мануеля Нор’єги. Точна загальна кількість загиблих унаслідок вторгнення досі не встановлена.

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