Панама планує збудувати щонайменше 2700 будинків після землетрусу — The Rio Times

Уряд Панами планує збудувати щонайменше 2700 постійних будинків для людей, які постраждали від землетрусу 9 жовтня 2026 року. Президент Хосе Рауль Муліно 4 листопада закликав постраждалих до терпіння та довіри, заявивши, що влада працює над відбудовою житла.

Як повідомляє The Rio Times, перші будинки влада планує передати сім’ям до кінця 2026 року. За словами президента, це має дозволити людям залишити тимчасові прихистки. Нове житло мають будувати з розрахунком на стійкість до майбутніх землетрусів.

План відбудови

27 жовтня Муліно повідомив, що держава зведе ще 1400 будинків на додачу до 1300, які вже перебувають у будівництві. Житло планують спорудити в провінціях Кокле, Вераґуас, Еррера та Лос-Сантос. Кількість об’єктів може зрости після продовження перевірок пошкодженого житла.

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Станом на 27 жовтня в країні оглянули понад 13 тисяч будинків. Міністр житлового будівництва та територіального планування Хайме Ховане заявив, що постраждалі сім’ї тимчасово проживатимуть у помешканнях біля власних земельних ділянок, поки території розчищатимуть від уламків.

Фінансування робіт

Трасти в державному Banco Nacional de Panamá та ощадному банку Caja de Ahorros можуть фінансувати підрядників. Робоча група за участю Генерального контрольного управління, Міністерства економіки та Banco Nacional de Panamá мала розпочати роботу 28 жовтня, щоб прискорити процедури. За словами Ховане, влада прагне завершити понад 2000 запланованих будинків до березня 2027 року.

Півострів Асуеро, зокрема провінція Лос-Сантос, був серед районів, що найбільше постраждали від землетрусу. За ранніми повідомленнями від 15 жовтня, жителі округу Макаракас і Льяно-де-П’єдра втратили житло; також повідомляли про пошкодження поліцейських і пожежних станцій, сільської лікарні та шкіл.

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