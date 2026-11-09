Панамський депутат Вега закликав Тайвань відкрити офіс у Панамі — Taipei Times

У Гаазі, Нідерланди, панамський депутат Джонатан Вега закликав Тайвань відкрити торгове представництво у Панамі, щоб посилити двосторонні зв’язки, розширити економічну співпрацю та сприяти створенню робочих місць. Про це він сказав в інтерв’ю Central News Agency на полях щорічного саміту Міжпарламентського альянсу з питань Китаю, що відбувся 5–6 листопада, повідомляє Taipei Times.

Роль Панамського каналу

Вега наголосив на стратегічному значенні Панамського каналу як ключового вузла міжнародної торгівлі та каналу комунікації між країнами. За його словами, тайванське торгове представництво могло б забезпечити канал для тісніших контактів між Панамою і Тайванем, зокрема у питаннях торгівлі та створення робочих місць.

Панама у 2017 році змінила дипломатичне визнання з Тайваню на Китай і розірвала відносини з Тайбеєм. Після цього панамські парламентські делегації не відвідували Тайвань до листопада 2025 року. Відтоді законодавці здійснили ще дві поїздки — у лютому та липні 2026 року.

Обміни між парламентами

У вересні Національна асамблея Панами створила міжпартійну парламентську групу для розвитку обмінів із Законодавчим юанем Тайваню. До неї увійшли 50 із 71 члена асамблеї.

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Вега заявив, що підтримка тісніших зв’язків із Тайванем давно існує серед законодавців Центральної Америки. Він назвав демократію Тайваню, його лідерство та технологічні здобутки, зокрема у виробництві напівпровідників, причинами підтримки в панамському парламенті.

На запитання про можливість відкриття представництв Тайваню і Панами на територіях одне одного депутат відповів, що таке рішення має ухвалювати виконавча влада. Він зазначив, що президент Хосе Рауль Муліно висловлював застереження, однак, на думку Веги, ситуація може змінитися, оскільки торгівля між сторонами залишається активною.

Коментуючи повідомлення про тиск китайських посадовців на панамських депутатів через їхній візит до Тайваню в листопаді 2025 року, Вега сказав, що Панама є демократією і самостійно вирішує питання закордонних поїздок своїх законодавців.

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