Пандемічний стрес пов’язали з прискореним старінням підлітків — ScienceAlert

У Німеччині дослідники виявили зв’язок між пережитим під час пандемії COVID-19 стресом і ознаками прискореного епігенетичного старіння у підлітків. Як повідомляє ScienceAlert, науковці проаналізували зразки слини більш як 1 тисячі учасників віком приблизно від 8 до 29 років.

Порівняли дані до і після локдаунів

Для роботи використали дані проєкту TwinLife Epigenetic Change Satellite. Зразки у дітей віком 8–10 років, підлітків 14–16 років і дорослих 20–29 років збирали до першого локдауну в Німеччині у березні 2020 року, а потім повторно у 2021–2022 роках — після другого локдауну.

Науковці оцінювали вікові зміни метилювання ДНК за допомогою чотирьох епігенетичних годинників. Три з чотирьох методів — PedBE, GrimAge2 і DunedinPACE — зафіксували статистично значуще зростання показників прискорення або темпу біологічного старіння порівняно з допандемічним рівнем у загальній вибірці. Кожен із цих інструментів виявив такі зміни у двох вікових групах. Годинник PedBE застосовували лише для дітей і підлітків.

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Найчіткіший зв’язок — у підлітків

Лише один із використаних епігенетичних годинників показав прискорене старіння у дітей. Автори припускають, що інші інструменти можуть бути недостатньо чутливими або не повністю адаптованими для оцінювання таких змін у дитячому віці.

Коли результати аналізу ДНК порівняли із самооцінкою переживань під час пандемії, зв’язок між відчуттям стресу та прискореним біологічним старінням виявили тільки серед підлітків. Сильніші ознаки такого старіння фіксували у тих, хто гостріше сприймав обмеження свободи та розлуку з важливими для них людьми, хоча результати залежали від конкретного епігенетичного годинника.

Водночас найсильнішими чинниками, пов’язаними з прискореним епігенетичним старінням у всіх вікових групах, стали вищий індекс маси тіла та вплив куріння. Дослідники зазначили, що малорухливий спосіб життя і збільшення ваги під час пандемії також могли частково вплинути на зміни показників GrimAge2 і DunedinPACE. Для з’ясування тривалості цих змін та їхнього зв’язку з майбутніми наслідками для здоров’я потрібні подальші спостереження.

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