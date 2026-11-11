Панель KMI визнала помилкою непризначення пенальті Ліверпулю — Sky Sports News

Незалежна панель ключових матчевих епізодів KMI дійшла висновку, що «Ліверпуль» мав отримати пенальті в поєдинку з «Арсеналом» на «Енфілді». Як повідомляє Sky Sports News, арбітр Енді Медлі не призначив 11-метровий удар після того, як захисник «Арсеналу» Юррієн Тімбер потягнув за футболку нападника Александера Ісака.

Рішення панелі KMI

Панель, яка оцінює суддівські рішення в усіх матчах Прем'єр-ліги, проголосувала з рахунком 4:1 за те, що Медлі мав призначити пенальті. Ще з рахунком 3:2 її члени вирішили, що відеоасистент арбітра Стюарт Аттвелл мав втрутитися та направити головного суддю до монітора біля поля через очевидну помилку.

Інцидент стався на 21-й хвилині, коли Ісак намагався головою замкнути навіс Бредлі Барколя. На той момент «Арсенал» уже вів у рахунку завдяки голу Кая Гаверца, який у підсумку став єдиним у матчі: лондонці перемогли 1:0.

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Аргументи щодо VAR

Один із членів KMI вважав, що короткочасне утримання не мало достатньо чіткого впливу на можливість Ісака продовжити рух. Двоє інших зазначили, що оцінка впливу епізоду є суб'єктивною, тому ситуація не відповідала високому порогу для втручання VAR.

Ісак залишився на ногах після контакту. Головний тренер «Ліверпуля» Андоні Іраола заявив після гри, що вважав цей момент очевидним пенальті, та сказав, що наступного разу радитиме нападнику впасти. Захисник «Ліверпуля» Вірджил ван Дейк також звернув увагу на велику кількість камер на стадіоні та висловив здивування тим, що VAR не зафіксував порушення. Головний тренер «Арсеналу» Мікель Артета повідомив, що не переглядав епізод і не коментував його.

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