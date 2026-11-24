Незалежна панель ключових ігрових епізодів Прем’єр-ліги визнала, що «Ліверпуль» мав отримати право на пенальті в матчі проти «Арсеналу» на «Енфілді». Захисник лондонців Юррієн Тімбер потягнув за футболку нападника мерсисайдців Александера Ісака в штрафному майданчику під час подачі, однак арбітр Енді Медлі не призначив 11-метровий, а VAR не втрутився. «Арсенал» переміг з рахунком 1:0.

Перевірка VAR

Як повідомляє Sky Sports News, відеоасистент арбітра Стюарт Аттвелл помітив утримання за футболку, але через 11 секунд заявив, що все гаразд. Після цього Медлі та його асистент попросили уточнення, на яке Аттвелл одразу повторив свою оцінку. Загалом перевірка VAR тривала 18 секунд.

Також з’ясувалося, що VAR не переглянув повтор із протилежного ракурсу, на якому утримання за футболку було видно чіткіше. Панель голосами 4:1 вирішила, що Медлі мав призначити пенальті. Щодо втручання VAR голоси розділилися 3:2: більшість вважала, що Аттвелл повинен був рекомендувати головному арбітру переглянути епізод біля поля як очевидну помилку.

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Пояснення Говарда Вебба

Керівник арбітрів Говард Вебб назвав перевірку VAR швидкою. Він пояснив, що суддя на полі побачив коротке утримання, яке, на його думку, не вплинуло на дії Ісака. За словами Вебба, такі моменти передусім потрібно оцінювати на звичайній швидкості, адже стоп-кадри та уповільнений повтор можуть посилювати враження від контакту.

Вебб зазначив, що саме по собі утримання суперника за футболку не завжди карається: арбітри оцінюють вплив контакту на можливість гравця продовжити рух. Водночас він сказав, що більшість відгуків щодо цього епізоду зводилися до того, що пенальті слід було призначити.

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