Папа Лев XIV прибув до Куско в Андах Перу — Deutsche Welle

Папа Римський Лев XIV у неділю прибув до Куско в перуанських Андах на завершальний етап свого туру Південною Америкою. Місто, колишня столиця імперії інків, розташоване на висоті близько 3400 метрів. Тисячі вірян чекали на понтифіка вздовж брукованих вулиць Куско, повідомляє Deutsche Welle.

Права корінних народів і захист Амазонії

Очікується, що під час решти заходів у Перу Лев XIV зосередиться на правах корінних народів і захисті Амазонії. Наступним пунктом його маршруту має стати Пукальпа — місто в Амазонії, яке стикається з вирубуванням лісів та незаконним видобутком корисних копалин.

Активіст із захисту прав корінних народів Сесіліо Сорія заявив, що приїзд папи є для місцевих громад не лише приводом для радості, а й можливістю донести свої вимоги, скарги та проблеми. Перуанський кардинал Педро Баррето в коментарі Associated Press сказав, що Лев XIV іде шляхом, прокладеним його попередником Франциском у питаннях захисту довкілля та прав людини.

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Звернення до афроперуанської громади

Напередодні понтифік відслужив месу просто неба в містечку Санта-Крус-де-Сукчабамба, що розташоване в його колишній єпархії Чиклайо. Він також відвідав місто Занья, один із центрів афроперуанської громади, приблизно за 45 кілометрів на південний схід.

Лев XIV зазначив, що Занья зберігає пам’ять про покоління африканців, яких забрали з домівок і поневолили. Папа висловив близькість людям африканського походження та подякував їм за внесок у життя Церкви. У травні він перепросив за роль Церкви в трансатлантичному рабстві.

Лев XIV, який народився в Чикаго, протягом 20 років служив у Перу. У 2015–2023 роках він був єпископом Чиклайо, після чого його викликали до Ватикану. Понтифік має громадянство США та Перу. За розкладом, увечері неділі він має прибути до Ліми, а в понеділок — повернутися до Рима.

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