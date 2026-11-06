Папа Лев XIV прибув до Уругваю з першим візитом до Латинської Америки — Anadolu Agency

Папа Лев XIV прибув до Уругваю, розпочавши першу поїздку до Латинської Америки на посаді понтифіка, повідомляє Anadolu Agency. Папський літак приземлився в міжнародному аеропорту Карраско в Монтевідео о 16:30 за місцевим часом 6 листопада, за даними МЗС Уругваю.

Зустрічі в Монтевідео

Понтифіка зустріли представники національної влади, після чого він вирушив до площі Незалежності на офіційну церемонію за участю президента Уругваю Яманду Орсі та високопосадовців. Також Лев XIV провів зустрічі з представниками влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу.

Після цього папа провів переговори з Орсі в будівлі Хосе Артігаса. Він також відвідав кафедральний собор Непорочного Зачаття і святих Філіпа та Якова, де мав відслужити вечірню з представниками католицького духовенства та чернечих спільнот.

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Маршрут триватиме 12 днів

Триденний візит до Уругваю запланований до неділі й є першою частиною 12-денної апостольської подорожі, яка також охопить Аргентину та Перу. Це шоста закордонна поїздка Лева XIV після обрання папою. Вона відбувається через кілька тижнів після успішної операції на легенях, яку понтифік переніс минулого місяця.

В Уругваї папа має відвідати Пайсанду, де відслужить месу, район Касавальє на околиці Монтевідео та взяти участь у молитовному чуванні на стадіоні «Сентенаріо». У неділю він має відслужити месу в місті Флорида, після чого вирушить до Буенос-Айреса. Завершальним пунктом подорожі стане Перу, де заплановані візити до Ліми, Чиклайо, Куско та Пукальпи. Повернення до Рима заплановане на 17 листопада.

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