Папа Лев XIV призначив візитацію Бельсько-Живецької єпархії — RMF24

Папа Лев XIV розпорядився провести апостольську візитацію Бельсько-Живецької єпархії в Польщі. Її проведе влоцлавський єпископ Кшиштоф Венцковський, повідомляє RMF24.

Візитацію проведе єпископ Венцковський

Про рішення повідомила пресслужба єпархії. Апостольська нунціатура в Польщі вже поінформувала про візитацію ординарія Бельсько-Живецької єпархії єпископа Романа Пінделя. Дату початку візитації та її предмет не оприлюднили.

За даними єпархії, Кшиштоф Венцковський отримав від Святого Престолу всі необхідні повноваження для проведення візитації. Він також очолює юридичну раду Конференції єпископату Польщі.

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Конфлікт у парафії Гройця

У єпархії вже два роки триває конфлікт навколо колишнього настоятеля парафії в Гройці поблизу Освенцима, священника Юзефа Зборека. Курія заявила, що священник допустився серйозного порушення норм канонічного права. Зборек оскаржував рішення у ватиканських інстанціях, які, за інформацією RMF24, зрештою підтримали позицію єпископа.

4 жовтня єпископ Піндель прибув до храму в Гройці, де зібралися сотні парафіян, які вимагали залишити Зборека на посаді. За повідомленням видання, люди оточили церкву та перешкоджали виходу з неї, зокрема ординарію. Єпископа словесно та фізично атакували, а залишити парафію він зміг після опівночі в супроводі поліції.

Бельсько-Живецьку єпархію заснували 1992 року; вона об’єднує понад 200 парафій.

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