Папа Лев XIV розпочав турне Латинською Америкою після операції — BBC News

Папа Римський Лев XIV розпочав 12-денну поїздку країнами Латинської Америки через три тижні після операції з видалення пухлини легені. Маршрут понтифіка охоплює Уругвай, Аргентину та Перу, повідомляє BBC News.

Минулого місяця Лев XIV повідомив, що під час планового обстеження лікарі виявили пухлину. Йому видалили нижню частку правої легені, а медична команда згодом підтвердила, що рак не поширився. У Ватикані заявили, що для поїздки не запроваджували надзвичайних заходів, назвавши понтифіка 71-річною людиною, яка перенесла операцію, а не пацієнтом із постійним захворюванням.

Маршрут через три країни

Першою країною туру стане Уругвай, де кількість католиків останніми роками суттєво зменшилася. Це буде перший папський візит до країни за чотири десятиліття. Далі Лев XIV вирушить до Аргентини — батьківщини його попередника, Папи Франциска.

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Програма аргентинської частини візиту передбачає релігійні заходи та зустрічі з главами держав. Президент Аргентини Хав'єр Мілей привітав майбутній приїзд понтифіка у дописі в X, заявивши, що країна чекає на нього «з величезною радістю».

Повернення до Перу

Завершальною частиною поїздки стане Перу, де Роберт Превост, майбутній Папа Лев XIV, провів загалом майже 20 років і має перуанське громадянство. Він відвідає єпархію Чиклайо, єпископом якої був висвячений у 2014 році, а також відправить месу в Куско на висоті понад 3 тисячі метрів над рівнем моря. Після цього понтифік попрямує до амазонського міста Пукальпа.

У кожній із трьох країн Ватикан також планує зустрічі Папи з людьми, які пережили сексуальне насильство з боку духовенства.

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