Папа Лев XIV у Лімі закликав відмовитися від культури мачо — Polsat News

Папа Лев XIV під час виступу перед кафедральним собором Святого Івана Євангеліста в столиці Перу Лімі закликав відмовитися від культури мачо та захищати жінок і дівчат. На центральній площі перед собором зібралися близько 40 тисяч людей, повідомляє Polsat News.

Захист жінок і родини

Понтифік висловив занепокоєння мачистською ментальністю, яка зберігається в суспільстві, та насильством щодо жінок. Він також заявив, що людське життя народжується з любові чоловіка і жінки, які відкриваються до дару нового життя.

За словами Лева XIV, родина існує раніше за будь-який писаний закон. Тому закон має її захищати, а публічні інституції — підтримувати, а не замінювати. Папа наголосив, що в центрі суспільного життя має бути людина, створена на образ Бога.

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Соціальна політика та візит до Перу

Лев XIV заявив, що багатство й ресурси суспільства не повинні служити лише інтересам небагатьох, а мають сприяти розвитку всіх. На його думку, держава зміцнює підвалини справедливого й мирного суспільства, коли проводить соціальну політику, засновану на рівній гідності людей, підтримує родини та забезпечує освітню політику.

Під час візиту до Перу понтифік також сказав, що почувається в країні як удома, згадавши роки, проведені там як молодий священник-місіонер і єпископ. Роберт Превост, який був єпископом Чиклайо, отримав перуанське громадянство у 2015 році.

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