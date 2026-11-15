Папа Лев XIV у Перу закликав до справедливості для захисників Амазонії — The Independent

Папа Лев XIV під час візиту до перуанського міста Пукальпа закликав до справедливості для захисників довкілля, яких убили через захист Амазонії. Він також підтримав корінні народи, що намагаються захистити свої землі від вирубування лісів і незаконної експлуатації природних ресурсів, повідомляє The Independent.

На зустрічі з представниками корінних громад і місіонерами біля річки Укаялі понтифік заявив, що крик землі й крик бідних нероздільні. Він згадав оцінку екологічних організацій, за якою у 2010–2024 роках було вбито 57 захисників довкілля, та сказав, що їхня кров вимагає справедливості.

Незаконний видобуток і вирубування лісів

Лев XIV засудив невибіркове вирубування лісів, забруднення річок через незаконний видобуток золота та розливи нафти. За його словами, це не поодинокі випадки, а наслідки безвідповідальної експлуатації природних ресурсів, що підриває саме існування громад.

Незаконний видобуток золота в Амазонії здійснюють, зокрема, за допомогою саморобних земснарядів і ртуті. Директор програми Західної Амазонії організації Amazon Watch Рафаель Хьотмер заявив, що зростання попиту на золото сприяє активізації видобутку, забрудненню довкілля та проблемам зі здоров’ям. Така діяльність також призводить до вирубування лісів, вторгнення на землі корінних народів і загроз насильства та організованої злочинності.

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Насильство проти громад

У Перу більшість убивств захисників довкілля залишаються безкарними. Водночас у 2025 році суди залишили в силі 28-річні вироки чотирьом торговцям деревиною у справі про вбивство чотирьох представників корінного населення, які виступали проти вирубування лісів.

В іншій справі чотирьох осіб засудили до 35 років ув’язнення за вбивство у 2023 році лідера народу кічва Кінто Інуми Альварадо. Суд встановив, що засуджені спланували його вбивство після того, як він подав скаргу, намагаючись запобігти вирубуванню лісів та іншим злочинам, зокрема незаконному обігу наркотиків.

Понтифік також порушив тему сексуального насильства проти школярок із народів аваджун і вампіс у провінції Кондорканкі на півночі перуанської Амазонії. Жіноча рада аваджун і вампіс Comuawuy зафіксувала 370 таких випадків із січня до липня. Лев XIV заявив про глибоку стурбованість стражданнями потерпілих і закликав до зцілення, розради та відшкодування шкоди.

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