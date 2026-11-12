Папа Лев XIV у Перу закликав реагувати на зловживання в Церкві — RMF24

Папа Лев XIV під час другого дня візиту до Перу закликав єпископів реагувати на зловживання, скоєні представниками духовенства або в церковному середовищі, правдою, справедливістю, відшкодуванням і посиленням профілактики. Про це повідомляє RMF24.

Звернення до єпископів у Лімі

Виступаючи в каплиці Архієпископського палацу в Лімі, понтифік також закликав єпископів співпрацювати з вірянами. За його словами, церковна влада не має здійснюватися тиранічно, а послух не повинен зводитися до звичайного сервілізму.

Лев XIV наголосив на потребі захищати найслабших від таких злочинів і розвивати культуру профілактики. У 2018–2023 роках, коли він був єпископом Чиклао, понтифік обіймав посаду віцепрезидента Конференції єпископату Перу.

Скандал у Sodalicja Życia Chrześcijańskiego

У матеріалі згадується скандал довкола католицької організації Sodalicja Życia Chrześcijańskiego, заснованої 1971 року в Лімі світським теологом Луїсом Фернандо Фіґарі. Організація набула значного політичного та фінансового впливу в країні.

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ЗМІ раніше описували цю справу як одну з найбільших церковних криз у Південній Америці. Вона стосувалася системного насильства, багаторічних сексуальних, психологічних і фізичних зловживань, а також фінансових зловживань.

За даними RMF24, Фіґарі та інші керівники Sodalicja Życia Chrześcijańskiego допускалися сексуального насильства щодо неповнолітніх і молодих новобранців. Також повідомлялося про принизливі фізичні покарання та жорстокі методи підготовки до членства у спільноті.

На початку 2025 року папа Франциск розпустив організацію за підсумками ватиканського розслідування. Потерпілі протягом багатьох років звинувачували церковну владу Перу в бездіяльності, а втручання Святого Престолу, за даними джерела, призвело до рішучих дій.

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