Папа Лев XIV у Перу зустрівся з шістьма постраждалими від зловживань — Anadolu Agency

За даними Vatican News, Папа Лев XIV в апостольській нунціатурі в Лімі, Перу, зустрівся з шістьма постраждалими від зловживань з боку представників духовенства та церковних установ. Зустріч тривала понад годину.

Особисті розмови з постраждалими

Як повідомляє Anadolu Agency, посилаючись на Vatican News і пресслужбу Святого Престолу, перед розмовами понтифік коротко привітався з учасниками в каплиці нунціатури. Після цього він поспілкувався з кожним із шістьох постраждалих окремо та вислухав їхні розповіді про пережиті страждання і біль.

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Безпечне середовище в церкві

Учасники зустрічі також обговорили потребу змінити підходи всередині церкви. Йшлося про вислуховування постраждалих, пошук правди, підтримку процесів відновлення та створення безпечного середовища.

Раніше того дня тисячі молодих людей зібралися на Національному стадіоні Ліми, щоб привітати понтифіка під час його поїздки Латинською Америкою. На стадіоні були прапори кількох країн регіону, зокрема Чилі, Болівії, Венесуели, Бразилії та Еквадору.

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