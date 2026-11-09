Папа Лев XIV в Аргентині закликав поважати межі влади — Buenos Aires Times

Папа Лев XIV під час першого звернення в Аргентині 8 листопада закликав захищати демократію, визнавати межі влади та шукати можливості для діалогу попри розбіжності. Виступ понтифіка відбувся в культурному центрі Palacio Libertad у Буенос-Айресі. Як повідомляє Buenos Aires Times, папа також наголосив, що економіка має служити людям, а не люди економіці.

Заклик до діалогу та відповідальної влади

Лев XIV заявив, що аргентинцям слід навчитися жити разом, незважаючи на відмінності. За його словами, суспільство може розвиватися, коли розбіжності стають можливістю для діалогу й зустрічі.

Понтифік зазначив, що ті, хто має владу, повинні діяти розсудливо, усвідомлювати межі наданих їм повноважень і спрямовувати рішення на спільне благо всієї спільноти. Він також закликав зміцнювати освіту та захищати літніх людей і людей з інвалідністю.

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Молодь і пам'ять про Франциска

Папа звернув увагу на становище молоді, сказавши, що країна має замислитися над своїми проблемами, якщо молоді люди змушені залишати батьківщину, аби здійснити свої мрії. Окремо він закликав захищати ненароджене життя та наголосив, що турбота про майбутні покоління починається з визнання їхньої гідності від самого початку життя.

На початку промови Лев XIV вшанував пам'ять свого попередника Франциска — уродженця Буенос-Айреса Хорхе Берґольйо, який очолював Католицьку церкву 12 років до смерті у квітні. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав візит понтифіка великою честю та заявив, що його присутність зібрала в Palacio Libertad представників усього політичного спектра країни.

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