Папа Лев XIV вирушить у турне трьома країнами Південної Америки — Buenos Aires Times

Папа Римський Лев XIV з 6 до 17 листопада 2026 року відвідає Уругвай, Аргентину та Перу в межах 11-денної поїздки Південною Америкою. Тур передбачає 12 авіаперельотів, дві вертолітні поїздки та молитву на великій висоті в Андах. Як повідомляє Buenos Aires Times, це буде одна з найамбітніших закордонних подорожей понтифіків за останні десятиліття.

71-річний глава Католицької церкви менш ніж три тижні тому переніс операцію з видалення злоякісної пухлини легені. Лікарі, за даними видання, не призначили йому подальшого лікування та дозволили здійснити поїздку, хоча у Ватикані зазначали, що понтифік іще відновлюється.

Понад 50 заходів за 11 днів

Під час турне Лев XIV має провести понад 50 заходів, зокрема відправити меси просто неба, зустрітися з корінними народами в Амазонії, постраждалими від сексуального насильства з боку духовенства, а також літніми людьми, бідними та людьми з інвалідністю.

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Першою країною маршруту стане Уругвай, де понтифіка прийматиме лівий президент Яманду Орсі. Уругвай є найсвітськішою країною Латинської Америки; Католицька церква має розбіжності з державою щодо одностатевих шлюбів, абортів та евтаназії, яку там легалізували торік.

Зустрічі в Аргентині та Перу

Далі понтифік поїде до Аргентини, де, за очікуваннями посадовців, його можуть зустріти сім мільйонів паломників. У Буенос-Айресі він проведе зустріч із президентом Хав’єром Мілеєм. Представники місцевої церкви критикували високу соціальну ціну економічних реформ аргентинського президента, зазначаючи, що мільйони вразливих громадян опинилися без засобів до існування.

Завершиться візит у Перу, де Роберт Френсіс Превост до обрання Папою майже два десятиліття служив, зокрема був єпископом прибережного міста Чиклайо у 2015–2023 роках. Понтифік, який має громадянство Перу, відправить месу на пустельній рівнині біля Тихого океану, відвідає Куско та амазонське місто Пукальпа. У Лімі запланована його зустріч із президенткою Перу Кейко Фухіморі.

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