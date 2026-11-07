Папа Лев XIV закликав католиків Уругваю бути будівничими мостів — France 24

Папа Лев XIV під час меси в місті Пайсанду на північному заході Уругваю закликав католиків бути «будівничими мостів» і ділитися радістю своєї віри. Богослужіння відбулося в парку за ранкового дощу, однак на нього прийшли тисячі вірян, повідомляє France 24.

Мате як символ спільності

Понтифік також згадав традицію спільного вживання трав'яного напою мате, який п'ють із калабаса через металеву трубочку. За його словами, мате «вчить нас ділитися і бути разом». Ці слова зустріли оплесками. Папа пожартував, що мате «дістався навіть до Рима».

Однією з учасниць меси була 81-річна Гладіс Сорія, яка приїхала з донькою Аделою з невеликого міста приблизно за 50 кілометрів від Пайсанду. Вона розповіла AFP, що нещодавно перенесла операцію та ледве ходить, однак знайшла сили прибути на богослужіння.

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Турне після операції

71-річний Лев XIV розпочав 12-денну поїздку Південною Америкою через три тижні після операції з приводу раку легень. Раніше, виступаючи в Монтевідео, він висловився на підтримку універсальної охорони здоров'я. Понтифік сказав, що власний діагноз змусив його думати про людей, які не отримують своєчасної діагностики чи лікування.

У виступі він також наголосив на потребі підтримувати людей, чиї фізичні або психічні страждання неможливо полегшити. Не згадуючи прямо евтаназію, легалізовану в Уругваї торік, папа заявив, що кожна людина повинна мати змогу жити гідно, отримувати необхідний догляд і супровід до природного завершення життя. Католицька церква рішуче заперечувала проти легалізації асистованого самогубства в країні.

Візит Лева XIV став першим папським візитом до Уругваю майже за чотири десятиліття. Після Уругваю він вирушить до Аргентини, а потім — до Перу, де раніше багато років служив єпископом і отримав перуанське громадянство.

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