Папа Лев XIV закликав молодь не замінювати спілкування екранами — Anadolu Agency

Папа Римський Лев XIV під час другого дня візиту до Уругваю закликав молодих людей не ізолюватися у світі екранів та алгоритмів, підтримувати реальні людські зв’язки й замислюватися над шлюбом та сімейним життям. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на виступ понтифіка під час молитовного чування на історичному стадіоні «Сентенаріо» в Монтевідео, де зібралися 70 тисяч людей.

Понтифік заявив, що віртуальна взаємодія не може замінити справжніх стосунків між людьми. Він закликав молодь дивитися одне одному в очі, триматися за руки та особисто ділити радощі й труднощі. Лев XIV також висловив занепокоєння секуляризацією та зниженням інтересу до релігії, заохотивши молодих уругвайців не сприймати дітей як тягар.

Штучний інтелект у центрі освіти

На зустрічі з викладачами, студентами та представниками освітньої сфери в Католицькому університеті Уругваю папа порушив тему технологічних змін і штучного інтелекту. За його словами, школи та університети мають навчати мудро й відповідально використовувати нові технології, водночас ставлячи людину вище за алгоритми.

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Лев XIV наголосив на потребі поєднувати технічний, емоційний, духовний та екологічний виміри інтелекту. Він зазначив, що людина повинна залишатися в центрі технологічного прогресу.

Візити до Касавалле та Пайсанду

Понтифік також відвідав район Касавалле в Монтевідео, який у матеріалі названо одним із найбідніших у місті та таким, що потерпає від високого рівня злочинності. У церкві Нуестра-Сеньйора-де-Гвадалупе він закликав краще захищати вразливих дітей, заявивши, що в країні з такими природними ресурсами жодна дитина не повинна голодувати або втрачати доступ до гідної освіти й майбутнього через небезпеку на вулицях.

У місті Пайсанду, неподалік аргентинського кордону, Лев XIV відслужив месу просто неба, на яку прийшли 40 тисяч вірян, зокрема з Аргентини та Бразилії. Під час богослужіння він назвав традиційний напій мате символом спільності, розмови та зміцнення зв’язків між людьми.

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