Папа Лев XIV закликав припинити бойові дії в Ємені — Jerusalem Post

Папа Лев XIV у Ватикані закликав припинити бойові дії в Ємені, наголосивши на тяжкій гуманітарній ситуації в місті Таїз на південному заході країни. Понтифік звернувся до вірян із вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра менш ніж за два тижні після операції на легені, повідомляє Jerusalem Post.

Гуманітарна ситуація в Таїзі

Папа заявив, що особливо занепокоєний становищем жителів Таїза, які потерпають від нестачі продовольства, води та медичної допомоги. Він закликав зупинити воєнні дії, щоб жителі Ємену та всього регіону могли жити в мирі.

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Молитва за постраждалих у Йорданії

Також Лев XIV заявив, що молиться за загиблих і поранених під час нападу на православних вірян у церкві Хамуд у Йорданії в п’ятницю. Понтифік назвав напад терористичним і заявив, що близький до постраждалої громади та всієї країни, яку охарактеризував як державу мирного й шанобливого співіснування різних релігій.

Відновлення після операції

13 жовтня папі видалили нижню частку правої легені після діагностування аденокарциноми. Минулого тижня лікарі заявили, що подальша терапія йому не потрібна, оскільки пухлина не поширилася. Папа також закликав вірян молитися за зустріч релігійних лідерів заради миру, яка має відбутися у вівторок в італійському Ассізі. Сам він скасував поїздку на захід за рекомендацією лікарів.

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