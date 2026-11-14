Папа Лев XIV закликав зупинити насильство в Перу — Al Jazeera

Папа Лев XIV під час візиту до Перу закликав припинити насильство та не відповідати жорстокістю на несправедливість. У колишньому кафедральному соборі в Чиклайо понтифік заявив, що люди відчувають загрозу через поширене насильство та страждання багатьох людей, повідомляє Al Jazeera.

Заклик під час меси в Андах

Пізніше в андському містечку Санта-Крус-де-Сукчабамба, де проживає близько 6 тисяч людей, на відкриту месу прийшли приблизно 20 тисяч осіб. Понтифік прибув туди гелікоптером, а місцевий оркестр зустрів його піснею «Папо Леве, ласкаво просимо додому».

Під час меси Лев XIV знову звернувся до теми насильства у суспільстві. За його словами, егоїзм, несправедливість і зло слід долати не жорстокістю, а молитвою, терпінням, наполегливим викриттям неправди, рішучими зверненнями та працею заради необхідних змін.

Злочинність і відтік населення

За офіційними даними, на які посилається Associated Press, рівень убивств у Перу за останні п’ять років майже подвоївся — з 5,8 до 10,7 на 100 тисяч населення. Кількість зареєстрованих випадків вимагання зросла з 2421 у 2019 році до 26 734 у 2025 році.

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Безпека була однією з головних тем останніх виборів у країні. Президентка Кейко Фухіморі, яка вступила на посаду в липні після обіцянки протидіяти злочинності, оголошувала надзвичайний стан, зокрема в Лімі в серпні та у вересні — у в’язницях, де утримують людей, пов’язаних зі злочинними організаціями.

Лев XIV також звернув увагу на становище сільських громад, яким раніше служив. За його словами, через міграцію та зниження народжуваності села порожніють, а люди змушені залишати рідні місця в пошуках кращого майбутнього у великих прибережних містах.

Понтифік, який має громадянство США і Перу, був єпископом Чиклайо у 2015–2023 роках та загалом провів у Перу близько двох десятиліть як місіонерський священник і єпископ.

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