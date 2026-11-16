Папа Лев XIV у понеділок завершив 12-денну поїздку Уругваєм, Аргентиною та Перу, кульмінацією якої стала меса в Лімі. За даними Ватикану, на богослужіння прийшли 1,5 мільйона людей. Під час прибуття до місця проведення меси понтифіка в око влучив релігійний браслет, кинутий із натовпу, однак це не позначилося на його настрої.

Візит відбувся приблизно через місяць після операції на легенях 71-річного глави Католицької церкви. Маршрут охопив високогірні райони Анд, пустелю та амазонський басейн. У Південній Америці Лев XIV провів майже два десятиліття як місіонер і отримав громадянство Перу, повідомляє France 24.

Соціальна справедливість і довкілля

Під час поїздки понтифік відвідував будинки догляду та в'язниці, а також наголошував на потребі підтримки бідних, літніх людей і людей з інвалідністю. В Аргентині він звертався до політичних лідерів, зокрема президента Хав'єра Мілея, заявляючи, що економічне зростання має приносити користь усім.

В Уругваї Лев XIV відвідав небезпечний район Монтевідео, щоб привернути увагу до загибелі дітей, втягнутих у насильство, пов'язане з наркотиками. Він також назвав болісними високі показники самогубств у країні та закликав до більшої поваги до жінок.

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У Пукальпі, в амазонському регіоні Перу, папа говорив про загрозу екологічного руйнування для тропічних лісів і населення, яке від них залежить. Він засудив неприйнятне, за його словами, нехтування потребами багатьох корінних громад.

Повернення до Перу

В Аргентині на меси у Буенос-Айресі та сусідньому Лухані прийшли понад 2 мільйони людей — це найбільші богослужіння понтифікату Лева XIV. У Лімі вздовж вулиць його зустрічали близько 3 мільйонів людей.

У Перу папа зустрівся з людьми, які постраждали від зловживань з боку духовенства, зокрема з тими, чиї справи пов'язані з розпущеним католицьким товариством Sodalitium Christianae Vitae. Він визнав біль, завданий такими зловживаннями, і заявив, що Церква має загладити завдану постраждалим шкоду та розвивати культуру запобігання й захисту.

Завершуючи поїздку, Лев XIV заявив, що його подорож добігає кінця, однак час місії триває, а перуанський народ також є його народом.

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