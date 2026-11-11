Папа Лев XIV зібрав близько мільйона людей у Буенос-Айресі — Channel NewsAsia

Папа Лев XIV провів нічне молитовне чування для молоді в Буенос-Айресі, Аргентина, яке зібрало близько мільйона людей. У зверненні він закликав молодих людей не підкорятися прагненню до грошей чи популярності в соціальних мережах, повідомляє Channel NewsAsia.

Учасники заходу заповнили проспект Авеніда-дель-Лібертадор, одну з головних магістралей аргентинської столиці. Понтифік повільно проїхав крізь натовп у відкритому папамобілі, а працівники служби безпеки передавали йому немовлят для благословення.

Заклик до молоді

Лев XIV застеріг молодь від поклоніння сучасним «ідолам», серед яких назвав успіх і зовнішність. Він також висловив жаль через те, що деякі молоді люди в соцмережах можуть брехати, зраджувати або принижувати інших.

Чування відбулося після поїздки понтифіка до Кордови — другого за величиною міста Аргентини. Там він відслужив месу просто неба, на яку, за даними видання, прийшли 650 тисяч людей.

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Візит до Південної Америки

У понеділок папа відслужив месу на Авеніда-дель-Лібертадор, яка зібрала 2,5 мільйона вірян. За даними джерела, це був найбільший захід за 18 місяців його понтифікату.

Це перший папський візит до Аргентини з 1987 року. Поїздка Південною Америкою триватиме до 17 листопада та також передбачає відвідання Уругваю і Перу. Лев XIV, перший папа, який народився у США, багато років працював місіонером у Перу.

Під час перебування в Аргентині понтифік закликав президента Хавʼєра Мілея не спрямовувати політику бюджетної економії проти найбідніших громадян. Мілей заявляв, що скорочення видатків потрібне для стримування інфляції.

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