Папа Лев XIV зустрінеться з постраждалими від сексуального насильства — ANSA English

Папа Римський Лев XIV під час майбутньої поїздки до Уругваю, Аргентини та Перу проведе зустрічі з людьми, які постраждали від сексуального насильства з боку представників духовенства та Церкви. Про це повідомляє ANSA English з посиланням на пресслужбу Ватикану.

Зустрічі під час візиту

У Ватикані заявили, що такі зустрічі заплановані в межах апостольської подорожі понтифіка до Латинської Америки. За словами пресслужби, вони відображають прагнення Папи висловити близькість людям, які зазнали та продовжують зазнавати страждань унаслідок цього насильства.

Також у Ватикані зазначили, що метою є спільно з постраждалими формувати шляхи до зцілення, доступні для всіх, хто цього потребує. Церква, за заявою пресслужби, має залишатися безпечним і духовно здоровим середовищем, яке живе Євангелієм і поширює його.

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Маршрут поїздки

Подорож Лева XIV Південною Америкою розпочнеться в Уругваї: з 6 до 8 листопада він відвідає Монтевідео, Пайсанду та Флориду. Згодом понтифік перебуватиме в Аргентині з 8 до 11 листопада, де відвідає Буенос-Айрес, Кордову та Лухан.

Після цього Папа залишатиметься в Перу до 17 листопада. Серед міст, які він має відвідати, названі Чиклайо та столиця країни Ліма. Лев XIV уперше прибув до Перу як місіонер у 1980-х роках, був єпископом Чиклайо у 2015–2023 роках та отримав перуанське громадянство.

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