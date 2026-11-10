Папа Лев XIV зустрівся в Аргентині з п’ятьма жертвами насильства — The Hindu

Папа Римський Лев XIV 9 листопада в Буенос-Айресі, Аргентина, зустрівся з п’ятьма людьми, які пережили насильство з боку духовенства та церковних установ. Як повідомляє The Hindu, зустріч відбулася перед від’їздом понтифіка на захід до Католицького університету Аргентини.

Зустріч із постраждалими

У Ватикані заявили, що папа провів із постраждалими близько години: спочатку поговорив із кожним окремо, а потім зустрівся з ними разом. Учасників зустрічі відібрала місцева церква.

Речник Ватикану Маттео Бруні повідомив, що Лев XIV вислухав болісні історії постраждалих і їхні пропозиції щодо зміцнення шляхів зцілення в церкві. У Ватикані також визнали, що зустрічі з понтифіком прагнули й інші групи постраждалих. За словами Бруні, папа висловив їм близькість і намір посилювати механізми захисту, прийняття та супроводу в церкві.

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Заяви груп постраждалих

Деякі групи постраждалих заявляли, що їм відмовили у зустрічі з Левом XIV. Зокрема, група з 43 жінок стверджує, що зазнала торгівлі людьми та примусової праці в центрах консервативної католицької організації Opus Dei в Аргентині.

За даними The Hindu, ці заяви стосуються високопоставлених членів Opus Dei, деяким із яких формально висунули обвинувачення в межах кримінального розслідування. Прокурори просили викликати їх на допит, однак суддя такого рішення ще не ухвалив. Opus Dei заперечує будь-які порушення.

Напередодні візиту постраждалі також вимагали від Ватикану активніших дій щодо людей, яких обвинувачували або засудили кримінальні суди, але інформацію про церковні провадження щодо них не оприлюднювали. Серед згаданих справ — засудження священника Хуліо Ґрассі та колишнього єпископа Густаво Занчетти. Занчетту у 2022 році засудили до чотирьох з половиною років ув’язнення за сексуальне насильство над двома семінаристами; у 2025 році він отримав умовно-дострокове звільнення.

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