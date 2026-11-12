Папа Римський Лев XIV прибув до Перу з шестиденним візитом — Anadolu Agency

Папа Римський Лев XIV прибув до Перу з шестиденним пастирським візитом та після приземлення в Лімі зустрівся з президенткою Кейко Фухіморі в урядовому палаці. Президентка особисто зустріла понтифіка в аеропорту з почестями, передбаченими для глав держав, повідомляє Anadolu Agency.

Зустріч у Лімі

Після прибуття Лев XIV проїхав папамобілем історичним центром Ліми до президентського палацу. Уздовж маршруту його вітали тисячі перуанців.

Перу стало завершальним етапом першого латиноамериканського турне понтифіка, під час якого він також відвідав Уругвай та Аргентину. Для колишнього Роберта Превоста ця поїздка є поверненням до країни, де формувалася його церковна кар'єра: 1985 року він прибув до Перу як августинський місіонер, а згодом був єпископом Чиклайо до призначення до Ватикану у 2023 році.

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Програма поїздки

У Куско Лев XIV має зустрітися з представниками корінних народів і пастирськими лідерами південних Анд. У Пукальпі його програма буде присвячена захисту довкілля та збереженню Амазонських лісів. Також понтифік відвідає Чиклайо — північну єпархію, яку він очолював як єпископ протягом восьми років.

Перед вильотом до Ліми понтифік завершив чотириденний візит до Аргентини. В аеропорту імені міністра Пістаріні в Есейсі його проводжали президент Хав'єр Мілей, міністр закордонних справ Пабло Кірно та президентська секретарка Каріна Мілей. До цього Лев XIV відслужив месу просто неба на площі перед базилікою Богоматері Луханської, на яку, за даними агентства, прийшли мільйони вірян.

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