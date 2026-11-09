Папа Римський Лев XIV закликав чоловіків поважати дружин — Dawn

Папа Римський Лев XIV під час меси в місті Флорида в Уругваї закликав чоловіків ставитися до дружин із повагою. Як повідомляє Dawn, понтифік виступив із проповіддю, завершуючи перший етап 12-денної поїздки Латинською Америкою.

Заклик під час проповіді

Глава Католицької церкви звернувся до батьків і дідусів із закликом поважати дружин, просити вибачення та жити чесно, навіть якщо це потребує жертв.

Месу просто неба провели біля базиліки у південно-центральному уругвайському місті Флорида. Уругвай у повідомленні названо переважно світською країною.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дані про феміциди

За даними регіональної економічної місії ООН, у Латинській Америці та Карибському басейні 2024 року через гендерну належність були вбиті понад 3 800 жінок. Упродовж останніх п’яти років у регіоні зафіксували майже 20 тисяч феміцидів.

Більшість таких убивств, за наведеними даними, скоїли нинішні або колишні партнери жертв. До обрання Папою Римським Лев XIV служив місіонером і єпископом у Латинській Америці.

Читай нас у