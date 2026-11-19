Збірна ПАР перемогла Бангладеш із перевагою у дев’ять вікетів у першому тест-матчі з крикету на стадіоні «Вондерерс» у Йоганнесбурзі. Господарі вийшли вперед у серії з двох матчів. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Друга подача Бангладеш

Бангладеш завершив другий інінг із 168 ранами, після чого ПАР для перемоги потрібно було набрати 12 ранів. Офспінер Саймон Гармер узяв шість вікетів, а Кагісо Рабада — три. Гармер завершив інінг із показником 6 за 51 за 12,3 овера, Рабада — 3 за 48 за 16 оверів.

На початку останнього дня Бангладеш мав 100 ранів за п’ять вікетів у другому інінгу та поступався 57 ранами. Літтон Дас вибув, набравши 39 ранів із 38 м’ячів. Після цього Гармер узяв останні чотири вікети команди. Серед гравців, які вибули, були Мушфікур Рахім із 22 ранами та Мехіді Хасан Міраз із 15 ранами.

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Перевага ПАР у матчі

У першому інінгу Бангладеш набрав 400 ранів, на що ПАР відповіла 557 ранами. Вирішальні 12 ранів господарі здобули за дев’ять м’ячів незадовго до обідньої перерви. Відкривач Маркес Акерман, який набрав 157 ранів у першому інінгу, вибув із першого ж м’яча під час погоні за ціллю. Ейден Маркрам набрав вісім ранів, ще чотири команда отримала як додаткові.

Капітан ПАР Темба Бавума має травму литки та може пропустити другий тест-матч, який стартує в понеділок у Сентуріоні поблизу Преторії. ПАР виграла 16 із останніх 18 тест-матчів і піднялася на перше місце в таблиці Світового чемпіонату тестів, випередивши Нову Зеландію.

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