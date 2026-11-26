Південно-Африканська Республіка планує до 2039 року ввести 5,2 ГВт нових ядерних потужностей. Державна енергетична компанія Eskom уже подала техніко-економічне обґрунтування такого розширення, повідомляє OilPrice з посиланням на міністра енергетики Кгосієнцо Рамокгопу.

План до 2039 року

Нові потужності мають доповнити два реактори АЕС Koeberg поблизу Кейптауна із сукупною потужністю 1,85 ГВт. Їх ввели в комерційну експлуатацію у 1984 і 1985 роках; вони виробляють близько 5% електроенергії країни.

Розширення передбачене Інтегрованим планом ресурсів ПАР на 2025 рік. Документ передбачає введення до 2039 року понад 105 ГВт нових генеруючих потужностей, зокрема сонячних, вітрових і ядерних.

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Малі модульні реактори

Рамокгопа також заявив, що малі модульні реактори можуть знайти застосування в ПАР. За його словами, передусім потрібно визначити промислових споживачів, чиї потреби в теплі або електроенергії відповідають проєктам такого масштабу. Одними з потенційних споживачів можуть бути гірничі підприємства, які є великими споживачами електрики.

Вугільні електростанції забезпечують приблизно три чверті виробництва електроенергії ПАР. Розширення атомної генерації разом із відновлюваними джерелами, накопичувачами енергії та газовими потужностями має диверсифікувати енергопостачання і сприяти заміні застарілих вугільних блоків.

Корпорація ядерної енергетики ПАР раніше запустила процес Expression of Interest для пошуку технологічних партнерів, здатних розвивати придатну для країни технологію малих модульних реакторів. Вона також повідомляла про оцінку напрацювань програми Pebble Bed Modular Reactor та можливостей відновлення елементів ядерного паливного циклу, зокрема конверсії урану, збагачення і виготовлення палива.

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