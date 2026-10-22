ПАР планує запустити онлайн-запис для шукачів притулку — Daily Maverick

У ПАР Міністерство внутрішніх справ планує 10 листопада запустити онлайн-систему запису для шукачів притулку. Після бронювання вони зможуть прийти на фізичний прийом до одного з приймальних офісів для біженців. Квитанція про запис, за словами міністерки юстиції Мамолоко Кубаї, має захищати заявників від арешту або депортації до остаточного рішення у їхніх справах.

Як повідомляє Daily Maverick, для людей у поліцейському або імміграційному утриманні також передбачать допомогу з реєстрацією через посадовців, юридичних представників і партнерів із громадянського суспільства. Кубаї заявила, що прикордонників, поліцію та інші правоохоронні органи поінформують: власників квитанцій не слід затримувати або депортувати через відсутність законного статусу до остаточного розгляду заяви.

Суди та закриті офіси

Система надання притулку в ПАР фактично була закрита для нових заявників із січня 2020 року. Це пов’язано зі змінами до Закону про біженців, які дозволяли імміграційним посадовцям відмовляти людям без чинних документів на перебування в країні.

У вересні 2024 року Scalabrini Centre of Cape Town домігся тимчасової заборони на депортацію людей, які заявили про намір подати клопотання про притулок, навіть якщо не мали відповідного дозволу. 7 липня 2026 року Конституційний суд ПАР підтвердив рішення Високого суду 2025 року, яким нові норми визнали неконституційними через ризик повернення людей до небезпеки у країнах походження.

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28 вересня Міністерство внутрішніх справ вирішило виконати судове рішення й відкрити приймальні офіси для біженців, що спричинило великі черги в різних частинах країни. У Дурбані учасники антиіммігрантських протестів, частину яких організовували March and March та Operation Dudula, переслідували й нападали на шукачів притулку. У справі про насильство в місті обвинувачення висунули приблизно 25 людям. Згодом міністерство знову закрило офіси, пославшись на «непередбачені наслідки».

Історії шукачів притулку

Зімбабвієць Браян, який попросив не називати його прізвища, розповів, що прибув до ПАР у 2022 році, рятуючись, за його словами, від тортур і можливого арешту через земельні захоплення в Зімбабве. У червні 2026 року він втратив роботу бармена в Гкеберсі, коли роботодавець зажадав чинний дозвіл.

Жоау з Мозамбіку повідомив, що виїхав після політичного насильства, яке спалахнуло після виборів у жовтні 2024 року. Після завершення безвізового 30-денного строку він не зміг оформити документи шукача притулку через закриті приймальні офіси. Представниця Lawyers for Human Rights Шарон Екамбарам сказала, що всі троє героїв репортажу, зокрема чоловік із Сомалі, мають підстави претендувати на міжнародний захист.

За даними УВКБ ООН, кількість визнаних біженців у ПАР скоротилася з 91 018 у 2016 році до 55 177 у 2025-му. Кількість шукачів притулку за цей період зменшилася з 218 275 до 82 358 осіб.

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