ПАР пропонує погоджувати підвищення зарплат муніципалів із міністром — TimesLIVE

Національне казначейство ПАР запропонувало законодавчі зміни, за якими підвищення зарплат у муніципалітетах потребуватиме погодження міністра фінансів. Ініціатива також передбачає посилення контролю за призначенням фінансових директорів у місцевих органах влади, повідомляє TimesLIVE.

Контроль за витратами муніципалітетів

Пропозиції містяться у двох проєктах законів про внесення змін до Закону про управління державними фінансами та Закону про управління муніципальними фінансами. Це перший масштабний перегляд фінансового законодавства ПАР із 2003 року.

Головний директор казначейства з питань імплементації Закону про муніципальні фінанси Вейн Маккоманс заявив, що зміни мають забезпечити ухвалення лише тих підвищень зарплат, які є фінансово посильними для конкретного муніципалітету. За його словами, казначейство не має наміру втручатися у гарантований конституцією процес трудових переговорів на місцевому рівні, однак хоче оцінювати вплив запропонованих рішень на фінанси муніципалітетів.

За запропонованими правилами, підвищення зарплат у муніципальному секторі можна буде запровадити лише за згоди міністра фінансів. Посадовці та виконавчі органи, які затверджуватимуть незабезпечені бюджети або непогоджені підвищення, можуть отримати санкційні приписи щодо дотримання вимог.

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Призначення та фінансові порушення

Казначейство також хоче оцінювати кандидатів на посади фінансових директорів муніципалітетів. Маккоманс зазначив, що чинні вимоги щодо кваліфікації та досвіду таких посадовців раніше ігнорувалися. Муніципальні ради зберігатимуть конституційне повноваження призначати керівників, але мають реагувати на рекомендації казначейства щодо кандидатів.

Окремо проєкти передбачають створення постійного комітету з розслідування фінансових порушень у структурі казначейства. Генеральний бухгалтер казначейства Шабір Хан заявив, що зміни мають реалізувати рекомендації комісії Зондо щодо персональної відповідальності політичних посадовців і членів правлінь державних установ за порушення фінансового законодавства.

Старших менеджерів також планують зобов’язати повідомляти новому комітету та правоохоронним органам про незаконні вказівки політиків, зокрема усні. Несплату рахунків у визначений 30-денний строк пропонують вважати порушенням законодавства.

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