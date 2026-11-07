ПАР розгромила Італію 66:7 у Nations Championship — Channel NewsAsia

Збірна ПАР з регбі перемогла Італію з рахунком 66:7 у матчі Nations Championship, що відбувся 7 листопада в Турині, Італія. Південноафриканська команда зберегла максимальний результат у турнірі.

Шість спроб до перерви

Як повідомляє Channel NewsAsia, у першому таймі збірна ПАР здійснила шість спроб. Хукер Малькольм Маркс двічі заніс м’яч у залікове поле. Також спробами відзначилися Саша Файнберг-Мнгомезулу, Морне ван ден Берг, капітан Сія Колісі та Деміан Віллемсе.

Файнберг-Мнгомезулу відкрив рахунок штрафним ударом і реалізував усі шість конверсій у першій половині гри.

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Спроби після перерви

У другому таймі за ПАР спробу здійснив Вілко Лоу. Італія набрала свої сім очок після спроби Федеріко Руцца та реалізації Томмазо Аллана. На останніх секундах матчу вінгер збірної ПАР Ітан Гукер заніс м’яч у залікове поле.

Перед грою з Італією південноафриканці здобули максимальну кількість очок у трьох липневих матчах і очолювали групу Південної півкулі, випереджаючи Нову Зеландію за різницею очок.

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